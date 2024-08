Introduzione

Il 2 settembre avverrà l’accredito delle pensioni di settembre e, per chi ha indicato l’Inps come sostituto d’imposta nella propria Dichiarazione dei redditi, ci sarà anche il conguaglio Irpef, se si ha diritto. Per ottenerlo, però, bisogna aver inviato il modello 730 all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno di quest'anno.

Per capire se l’operazione è avvenuta basterà controllare se sul cedolino apparirà l'"abbinamento delle risultanze contabili", che significa che sulla pensione di settembre è avvenuto il rimborso o la riscossione della Dichiarazione dei redditi. Nel caso ci sia un debito, il pagamento può essere diviso in rate ma deve comunque concludersi entro la mensilità di novembre.