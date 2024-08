Introduzione

Per l'esecutivo è partito il conto alla rovescia per mettere a punto la prossima Legge di Bilancio, che dovrebbe ammontare a circa 22 o 23 miliardi di euro. Come ogni anno, tra i dossier più delicati c'è anche la questione previdenziale. Salvo cambi di rotta nelle prossime settimane, il quadro sembra essere il seguente: l'Ape sociale e Opzione donna verranno confermate, mentre Quota 103 potrebbe essere sostituita da Quota 41. Si pensa anche a nuovi incentivi per chi non lascia il mondo del lavoro e a una possibile stretta sugli assegni più alti, visto che l'inflazione è tornata a scendere