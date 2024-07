Pensioni, Giorgetti: "Non sostenibili con questo quadro demografico"

"Parliamo molto spesso in questa Aula di pensioni, sarebbe il caso di cominciare a parlare di quello che è il trend demografico del Paese: nessun sistema pensionistico è sostenibile in un quadro demografico come quello attuale". Sono le parole del ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, rispondendo in question time sulla prospettata riforma del sistema pensionistico e sulla proroga degli istituti di pensionamento anticipato attualmente vigenti.

Taglio del cuneo contributivo come priorità

"Attualmente da parte mia non c'è nessuna intenzione di rinnegare la giusta aspettativa di pensionamento anticipato: quello che è stato fatto nell'ultima legge di Bilancio era quello che era possibile relativamente al quadro di finanza pubblica particolarmente complesso", aggiunge. "Posso garantire che il taglio del cuneo contributivo è la prima priorità e sarà assolutamente confermato e non intendo mettere assolutamente in discussione una sorta di sorta di 'trade off' tra questo e le spese per la difesa che saranno gestite esattamente all'interno del quadro delle deroghe", afferma ancora.