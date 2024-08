Ferragosto, attesi 5 milioni di clienti al ristorante: tutti i numeri

Introduzione

Secondo una ricerca di Fipe-Confcommercio, il 15 agosto saranno oltre 91mila i ristoranti aperti. La maggioranza dei clienti saranno residenti e turisti italiani, ma non mancano anche gli stranieri attesi. Il prezzo medio a persona per un pasto è di 59 euro, includendo anche le bevande.

Un rapporto congiunto di Facile.it e Consumerismo no profit sottolinea come quest’anno siano 6,5 milioni gli italiani a non partire per le vacanze. Di questi, 3,7 milioni - più della metà - non lo faranno perché non hanno le risorse economiche per poterselo permettere. Ecco tutti i numeri di Ferragosto.