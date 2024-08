Introduzione

L’ultimo report della Federazione di agenti immobiliari Fiaip evidenzia come siano in aumento le case prese in affitto durante l’alta stagione: lo scorso anno sono state vendute 285 mila seconde case, con gli acquisti finalizzati a una rendita da locazione breve aumentati del 28%. Nel 2023 i contratti di locazione breve ad uso turistico sono cresciuti su base annua del 5% e la Fiaip stima per il 2024 un’ulteriore crescita dell’8%.

I prezzi più alti sono stati registrati a Capri, dove affittare per una settimana una casa con 4 posti letto in alta stagione può costare dai 2.600 ai 4.200 euro. Poco meno, invece, si spende a Forte dei Marmi, dove in alta stagione si oscilla tra i 2.200 e i 4.000 euro, mentre Porto Cervo e Porto Rotondo hanno punte in alta stagione fino a 3.500 euro.