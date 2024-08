Introduzione

In estate fioccano offerte di tutti i tipi e con esse aumenta la probabilità di incappare in disavventure che rischiano di rovinare il viaggio.

Altroconsumo, organizzazione dei consumatori, ha stilato un elenco di buone pratiche per far valere i propri diritti in fase di prenotazione e all’arrivo presso strutture ricettive. Ecco cosa sapere