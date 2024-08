Introduzione

Come previsto dall'ultima Legge di bilancio, fino al 31 dicembre 2025 i lavoratori che operano nel sistema contributivo puro (dal 1° gennaio 1996) avranno la possibilità di colmare periodi fino a 5 anni, anche non consecutivi, non coperti da contribuzione.

Come requisito è necessaria l'iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria, alla Gestione separata o ad altri fondi speciali. L'iniziativa è aperta anche ai contribuenti che avevano già usufruito della misura nel biennio 2019-21 con la differenza che non sarà possibile detrarre al 50% la spesa sostenuta sugli oneri da riscatto.

Il versamento, calcolato con il metodo "a percentuale", può essere corrisposto in un'unica soluzione o in alternativa in un massimo di 120 rate non inferiori a 30 euro