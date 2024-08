Introduzione

Sib-Fipe e Fiba-Confesercenti invitano le imprese del settore a partecipare alla prima azione "simbolica" per chiedere al governo di intervenire sui punti ancora da chiarire sull'applicazione della direttiva Bolkenstein. Su tutti: prevedere una forma di equo indennizzo per chi vedrà andar via la propria concessione con le gare previste nei prossimi mesi.

Venerdì gli ombrelloni resteranno chiusi per due ore, ma se non ci sarà una presa di posizione dell'esecutivo si torna a incrociare le braccia anche il 19 agosto (per quattro ore) e poi il 29 agosto (per sei o otto ore)