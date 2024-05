Concessioni balneari, lo strano caso del comune di Jesolo

La stagione sta iniziando e il Consiglio di Stato ha ribadito la necessità di mettere a gara le spiagge. A Jesolo molte sono state assegnate, scatenando una guerra politica che spacca albergatori e chioschi ascolta articolo

A inizio maggio il Consiglio di Stato ha ribadito (per la terza volta) che le concessioni demaniali delle spiagge sono scadute lo scorso 31 dicembre 2023 e che le amministrazioni devono quindi metterle a gara entro la fine del 2024, dando così finalmente applicazione alla direttiva Bolkestein (per la cui inottemperanza è già stata avviata una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia da parte dell’Ue). Questione antica e annosa, quella delle spiagge, perché se il sistema delle gare si utilizza in molti altri paesi a vocazione turistica balneare dell’Europa mediterranea (a cominciare dalla Grecia), in Italia la gestione di stabilimenti e chioschi è storicamente in mano a famiglie che si tramandano di padre in figlio l’attività, magari con investimenti in termini economici e di know how, ma di fatto fruendo delle concessioni come rendite di posizione su un suolo che però è demaniale.

L'eccezione Veneto e il caso Jesolo C’è una regione, il Veneto, dove in controtendenza con la media italiana diverse aree di costa sono state già messe a gara dai comuni. E tra questi, in particolare, il comune di Jesolo ha fatto molto parlare di sé, non solo perché mentre il governo provava a convincere Bruxelles che le gare non sono necessarie il sindaco Christofer De Zotti, di Fratelli d’Italia, dava esecuzione alle gare di assegnazione, ma anche perché a fare la guerra a quest’ultimo è l’ex primo cittadino, in quota Lega. Ma andiamo con ordine. La spiaggia di Jesolo è una striscia di circa 15 chilometri attualmente divisa in 16 Unità Minime di Gestione. L’amministrazione comunale ha già riassegnato la concessione per sei di queste: alla gara si era presentato, infatti, solo chi le gestiva già da prima. Più problematica la situazione per le altre 8 Umg, dove invece si è presentato sempre un concorrente rispetto a chi deteneva la concessione in scadenza. E se per sei di spiagge queste la valutazione per la concessione è ancora in corso e le decisioni rimandate a dopo l’estate, su altre due spiagge hanno vinto proprio i nuovi arrivati – anche questi, come i precedenti gestori, operatori del turismo locale.