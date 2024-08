Introduzione

Un disegno di legge presentato da Daniela Sbrollini (Iv) e sottoscritto da tutti i partiti mira ad includere l’attività sportiva nella ricetta medica soggetta ad agevolazione fiscale. La vicepresidente della Commissione Affari Sociali: “In Italia l’inattività costerà 1,3 miliardi nei prossimi 30 anni, lo sport è uno strumento per investire nel Paese”.

In attesa dell'eventuale approvazione del provvedimento, nella Dichiarazione dei Redditi 2024 è già attiva la possibilità per i genitori con figli, tra i 5 e i 18 anni, di ottenere uno sconto Irpef del 19% sulle spese sostenute per l’iscrizione a piscine, palestre o impianti che offrono attività sportiva dilettantistica