Introduzione

L'Agenzia delle Entrate, rispondendo a una specifica domanda, ha fatto sapere che sono escluse dalla tassazione solo le spese relative ai servizi di educazione e istruzione, quelli integrativi e di mensa e, infine, le ludoteche e i centri estivi invernali. Sono perciò escluse le spese riguardanti il trasporto scolastico; le gite didattiche; le visite d’istruzione; i servizi di babysitting e altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica. In quest'ultima categoria possono rientrare i rimborsi per le spese sportive ma, nel caso in questione, le somme sono escluse dall’agevolazione e devono essere tassate secondo quanto previsto dall’articolo 51, comma 1, del TUIR.