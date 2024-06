Introduzione

Parte in via sperimentale il progetto per rendere più trasparenti e accessibili anche ai contribuenti - e non solo all'Agenzia delle Entrate - i contenuti delle sentenze della giurisprudenza tributaria attraverso la consultazione online, pubblica e gratuita.

Al momento sono state pubblicate già 329.316 sentenze: si tratta delle cosiddette native digitali, pseudoanonimizzate, depositate dal 2021 al 2023, per ora solamente di primo e secondo grado. Già in corso l'implementazione per permettere la ricerca delle ordinanze emesse dagli organi della giustizia tributaria di rinvio alle Corti superiori: Corte costituzionale, Corte di Cassazione e Corte di giustizia dell’Unione Europea