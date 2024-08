Introduzione

Il rapporto Today Abitazioni dell'Istat, con dati aggiornati fino al 2021, parla di 9.581.772 edifici abitabili senza un occupante fisso, su un totale di 35.271.829. Va precisato però che per "non occupata" si intende sia un'abitazione vuota che occupata da una persona non residente: potrebbe quindi essere in affitto.

Le percentuali più elevate di case non occupate si concentrano al Sud Italia: 26,8%. A poca distanza c’è il Nord-ovest (26,3%), mentre sono più distanti il Nord-est (16,0%), il Centro (15,5%) e le Isole (15,3%). Guardando alle singole regioni, Valle d'Aosta (56,0%), Molise (44,6%) e Calabria (42,2%) sono in cima alla classifica