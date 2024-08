Borse, venerdì nero tra panic selling e crollo Big tech: cosa sappiamo

Un primo venerdì di agosto nero per i mercati finanziari che chiudono la settimana con forti perdite in tutto il mondo. Sulle borse serpeggia il "panic selling" tra timori di recessione e titoli tech in sofferenza. Ma andiamo con ordine. I primi segnali erano arrivati in mattinata dall'Asia con i listini appesantiti dalla prospettiva di un ulteriore inasprimento della Banca centrale del Giappone e dalle attese sullo stato di salute dell'economia Usa. Tokyo ha lasciato sul terreno il 5,8%, secondo maggior calo in un solo giorno della sua storia. In profondo rosso anche Hong Kong e Seul, mentre Shangai e Mumbai hanno limato le perdite. Seduta negativa anche per le borse europee: Londra chiude in calo dello 0,86%, Parigi cede l'1,09%, Francoforte l'1,74%. Milano a -2,55% è la peggiore insieme a Zurigo (-2,69%) con il Ftse Mib che scende a 32mila punti, il livello più basso da febbraio: Piazza Affari ha bruciato oggi 17,8 miliardi di capitalizzazione di Borsa, dopo i 21,8 miliardi andati in fumo ieri. Spread in risalita: il differenziale tra Btp e bund tedeschi si attesta oggi a 145,9 punti. In mattinata era di 141 punti.