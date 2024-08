Introduzione

Anche quest’anno sono previsti incentivi destinati ad alleviare, almeno in parte, le spese per l’accudimento dei figli. Nella maggior parte dei casi si tratta di agevolazioni fiscali, come le detrazioni Irpef, ma non mancano forme di sostegno più dirette come i voucher d’acquisto.

L’entità dei bonus dipende dal reddito dimostrabile tramite l'attestazione Isee così come da altri fattori come il numero di figli o di minori in condizione di disabilità. Ecco la guida completa