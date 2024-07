Introduzione

Come ogni anno, anche nel 2024 è possibile portare in detrazione le spese sostenute nel 2023 per lo sport praticato da ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, anche se compiuti nel corso dell’anno di imposta. La detrazione al 19% si applica per l’attività svolta presso associazioni o impianti sportivi come palestre e piscine.

Ci sono però alcuni limiti, a partire dall’importo massimo detraibile: 210 euro per ciascun figlio da ripartire tra i genitori. Sul fronte dei requisiti, la detrazione spetta per intero ai titolari di un reddito complessivo fino a 120mila euro, per poi decrescere fino ad azzerarsi in caso di reddito complessivo di 240mila euro. Sono esclusi gli enti che non rientrano nella definizione di "associazione sportiva dilettantistica": ecco quali