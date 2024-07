Introduzione

Come evidenzia uno studio della Commissione nazionale per le società e la borsa, nel biennio 2022-24 è più che raddoppiato il numero dei risparmiatori che scelgono di mettere a frutto i propri soldi nella moneta digitale, una pratica non sempre però associata ad una reale consapevolezza sulle caratteristiche dell'asset. Crescono inoltre gli investimenti "green" anche se permane una quota maggiore di scetticismo.

Per quanto riguarda le fonti di informazione, giovani e donne sono le categorie che preferiscono avvalersi maggiormente dei social media nella fase di orientamento. Mentre i social risultano meno utilizzati quando si arriva a concludere l'investimento. Nei nuclei familiari a compiere eventuali scelte finanziarie è in prevalenza il membro che percepisce il reddito più alto e prevale il divario di genere uomo-donna.