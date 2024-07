Introduzione

In settimana è stato riavviato il tavolo per il rinnovo dell'accordo quadro per l'anticipo del Tfs-Tfr per i dipendenti pubblici. È in arrivo un nuovo patto con le banche per l'erogazione di somme fino a 45mila euro a tasso calmierato.

Dall'importo di 45mila euro sarà detratto subito un interesse pari al rendistato (il rendimento medio dei titoli di Stato calcolato da Bankitalia) aumentato di uno spread dello 0,4%. In sostanza, su 45mila euro, la banca ne dà circa 43mila, visto che 1.700 euro sono di interessi.