Introduzione

In attesa dell'eventuale nuovo taglio dei tassi a settembre, il mercato si sta portando avanti. Il mutuo a tasso variabile è sceso e il fisso non registra particolari variazioni (seppure in leggero rialzo). Resta la tendenza a far pagare il mutuo green circa mezzo punto percentuale in meno rispetto ai tradizionali, a parità di condizioni.

E proprio per quanto riguarda il futuro patrimonio immobiliare italiano, secondo un report di Crif si potrà avere un aumento importante degli immobili in classe A, che attualmente sono solo il 4% del totale. Entro il 2030, con politiche ad hoc, si potrà raggiungere una quota del 14% nel 2030 e del 37% nel 2050 sul totale degli immobili.