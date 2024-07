Vita lavorativa, in Italia sale a 32,9 anni. Ma siamo penultimi in Ue

Introduzione

La durata media della vita lavorativa in Italia cresce, ma il nostro Paese, con 32,9 anni, è in fondo alla classifica Ue. Dietro di noi solo la Romania. È quanto emerge dalle tabelle Eurostat sul 2023 sulla stima del numero di anni in cui una persona, attualmente di 15 anni, dovrebbe essere nella forza lavoro.

Nel complesso in Ue la media della vita lavorativa è di 36,9 anni con un picco in Olanda (43,7 anni) seguita dalla Svezia (43,1). Complessivamente, nella media Ue il gender gap nel 2023 era di 4,3 anni.

Per le donne, la durata media della vita lavorativa nell'Ue è di 34,7 anni, con la durata più lunga registrata in Svezia (41,9 anni), seguita da Paesi Bassi ed Estonia (entrambi 41,5 anni), mentre la più breve è stata registrata in Italia (28,3 anni), Romania (28,5 anni) e Grecia (30,6 anni)