Introduzione

Come evidenzia il rapporto “Lost in transition” del Consiglio nazionale dei giovani, la metà dei ragazzi tra i 15 e i 29 anni, non inseriti in percorsi formativi o professionali, dichiara di essere indipendente dal punto di vista economico tramite lavori irregolari.

L’analisi distingue in particolare tra i giovani Neet che vivono nelle grandi città e gli omologhi residenti nelle aree interne: i primi risultano avvantaggiati per istruzione, interazioni sociali e propensione a "mettersi in gioco" per guadagnarsi da vivere.

Pisani (Cng): "Serve accompagnare i Neet verso formazione e occupazione di qualità"