Introduzione

Sono arrivate le date ufficiali delle emissioni di debito pubblico in Italia per il mese di agosto 2024. I Bot (buoni ordinari del Tesoro) sono titoli che rimborsano alla pari, il cui interesse è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di rimborso e quello di sottoscrizione. Vengono collocati tramite aste competitive, che si tengono a metà mese per i Bot a 12 mesi e a fine mese per quelli a 6 mesi.

I Btp, i buoni del tesoro poliennali, sono titoli a medio-lungo termine, con una cedola fissa pagata semestralmente e scadenza variabile da 18 mesi a 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 e 50 anni.