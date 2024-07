Introduzione

Il dicastero di via Vittorio Veneto ha fornito in una nota nuove indicazioni sul sussidio che secondo l'ultimo report Inps ha incluso 624.712 famiglie e oltre 1,5 milioni di individui. Al centro dello schema domande/risposte c'è il chiarimento su alcuni temi specifici come la sospensione del beneficio, i soggetti esclusi dal monitoraggio, le istanze di riesame in caso di non accoglimento della domanda e gli eventuali cambi di residenza.