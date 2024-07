Introduzione

Secondo l’Osservatorio statistico dell’Istituto di previdenza, la misura, introdotta a inizio anno dal governo Meloni in sostituzione del Reddito di cittadinanza, ha raggiunto in totale circa 1,7 milioni di individui per un importo mensile medio che a maggio ammontava a 618 euro.

Per quanto riguarda il Supporto Formazione e Lavoro (Sfl), avviato lo scorso settembre, al 30 giugno le domande accolte ammontano a 96mila, in prevalenza di donne e over 50 anni. Ecco tutti i dati