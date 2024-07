Introduzione

Come evidenzia l’Istituto nazionale di statistica su dati del 2023, il vantaggio femminile nell'istruzione non trova un riscontro analogo nell'accesso al mercato del lavoro. Il tasso di occupazione per chi ha un titolo universitario si attesta in ogni caso 11 punti sopra rispetto a chi ha conseguito il diploma di scuola secondaria.

Il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione dipende in buona parte anche dalla famiglia: nei nuclei dove è presente almeno un genitore laureato il tasso di abbandono degli studi crolla al 2% e il 70% riesce ad ottenere il titolo.