Introduzione

Secondo l’indice del progetto Urban Pulse 15 del Centro studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne in collaborazione col progetto "Qualità della vita" de Il Sole 24 Ore, sul fronte dei negozi alimentari l’idea della "città a 15 minuti", teorizzata dallo scienziato franco-colombiano Carlos Moreno, prende piede in particolare nel Mezzogiorno. Tra le metropoli Torino risulta la città con la quota maggiore di residenti serviti da almeno un negozio vicino della grande distribuzione organizzata o del piccolo commercio al dettaglio. Cagliari prevale per quanto riguarda l’hinterland. Nei piccoli Comuni cresce la difficoltà ad accedere a servizi primari come i presidi ospedalieri o le caserme di Polizia e Carabinieri.