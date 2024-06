Qualità della vita, Trento al primo posto in Italia e in Europa: la classifica delle città

In tutte le città osservate, oltre il 50% degli abitanti ritiene di poter contare sull'aiuto materiale da parte di amici, vicini e altre persone in caso di bisogno. In tutte quelle esaminate la maggior parte degli abitanti concorda nel ritenere la propria città un buon posto per vivere per le persone in generale, ma meno per la popolazione immigrata. Le percentuali più basse di chi ritiene la città un posto accogliente per gli immigrati si osservano in alcune città del Mezzogiorno ma anche a Trieste e Genova, mentre quella più alta si rileva a Bologna (con valori simili a quelli di Madrid ed Helsinki)