Ecobonus auto, ecco i fondi residui e come fare domanda

Introduzione

Sono finora 118.015 le prenotazioni totali per l'Ecobonus auto ammesse al beneficio fiscale, per un valore complessivo di quasi 421 milioni di euro, pari al 61% delle risorse messe a disposizione. Ad annuciarlo è stato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Oltre l'84% delle richieste sono state effettuate nei primi 30 giorni da persone fisiche, mentre la restante quota è attribuibile a persone giuridiche.

Dai dati elaborati da Invitalia (che gestisce la piattaforma per il Mimit) emerge che il peso delle rottamazioni è stato pari al 79% delle prenotazioni e che circa il 44% ha riguardato auto da Euro 0 a Euro 3. I 200 milioni di euro stanziati dal governo per le auto elettriche erano invece terminati in meno di 9 ore dall'apertura delle pratiche, con 25.273 prenotazioni.

Ma quanti sono i fondi residui? Per ciascun settore (auto M1, motocicli, taxi e Ncc, veicoli commerciali N1 e N2) il sito del ministero riporta le cifre. Per alcune categorie (come M1 con emissioni C02 nella fascia 0-20 g/km) sono praticamente terminati, per altri invece ci sono ancora decine o centinaia di milioni di euro a disposizione.