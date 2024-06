Bonus Campi Flegrei, contributi fino a 900 euro: i requisiti

Introduzione

Il recente decreto Infrastrutture ha introdotto il bonus Campi Flegrei, una somma che varia da 400 a 900 euro per quei cittadini che hanno dovuto lasciare la propria abitazione a causa degli eventi sismici dovuti al bradisismo.



Il fenomeno, com'è noto, coinvolge la zona ovest di Napoli e consiste in un lento abbassamento e innalzamento del suolo. L'area, infatti, è vulcanica e da sempre è interessata da eventi sismici, che vengono costantemente monitorati dalle autorità.



La domanda per ricevere il contributo va consegnata al proprio Comune tramite un modulo apposito, unito alla dichiarazione di inagibilità dell'abitazione e a un documento di identità valido.