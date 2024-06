Introduzione

Un'analisi elaborata da Area Studi Legacoop e Ipsos ha messo in luce alcuni dati relativi alle famiglie italiane e al peso economico che hanno su di esse i figli: secondo quanto emerso, in cinque famiglie su dieci vivono ancora con i genitori e incidono molto sul bilancio familiare.

In molti casi padri e madri sono costretti a non fare alcuni acquisti per sé stessi: il 60% per esempio ha evitato di andare al ristorante e ha ridotto il periodo di vacanza. Ma c’è anche un’ampia fetta di intervistati (il 39%) che ha dovuto rinunciare a viste mediche private.