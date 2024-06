Introduzione

L’agevolazione è rivolta ai figli di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione, di età compresa tra i 3 e i 14 anni. Consiste in un rimborso - totale o parziale - delle spese sostenute per la frequenza di un centro estivo diurno in Italia da giugno a settembre. L’importo massimo è di 100 euro a settimana, fino a quattro settimane, anche non consecutive.



Le domande possono essere inviate fino alle ore 12 di mercoledì 26 giugno. La graduatoria di chi potrà ricevere il bonus sarà pubblicata sul sito istituzionale entro il 30 luglio 2024. Il contributo sarà poi versato entro il 31 dicembre. Precedenza ai nuclei familiari con Isee più basso