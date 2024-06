Cos'è il Mes, come funziona e cosa succede se l'Italia non lo ratifica

Introduzione

Il Meccanismo europeo di stabilità, noto anche come Fondo salva Stati, è un organismo comunitario che serve a prestare soldi ai Paesi membri in difficoltà in cambio di un programma di aggiustamento macroeconomico. Da sempre osteggiato dal centrodestra, in questi giorni si torna a parlare della ratifica della riforma del Mes, che aggiunge all'organismo nuove funzioni oltre a quelle inizialmente previste.

L'unico Paese a non aver ancora ratificato le modifiche è proprio l'Italia. Fermo restando che attivare il Mes non ne rende obbligatorio l'uso, così facendo Roma blocca di fatto tutti gli altri Stati membri dal godere delle nuove funzioni del Mes. Ma la maggioranza non è intenzionata a fare sconti.