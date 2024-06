Introduzione

Non solo paradisi fiscali. Negli ultimi anni stanno cambiando le mete scelte dai milionari del mondo per motivi che, talvolta, vanno oltre il semplice vantaggio economico. È, inoltre, in crescita il numero di “Paperoni”, che, con i loro patrimoni, lasciano un Paese per trasferirsi in un altro. Nel 2022 sono stati circa 88mila. Numero cresciuto a 120mila nel 2023 e che sembra essere destinato a raggiungere quota 128mila nell’anno in corso. Sono alcuni dei dati emersi dall’analisi annuale di Henley & Partners, società di consulenza focalizzata sulla migrazione degli investimenti, che ha stilato una classifica delle mete più ambite dai milionari (con ricchezza investibile liquida superiore a un milione di dollari) e dei Paesi più abbandonati dai ricchi.