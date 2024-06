Introduzione

Sul web circola la presunta notizia di un contributo di 500 euro destinato alle famiglie italiane che decidono di restare nel nostro Paese. Si tratta, però, di una bufala: i riferimenti sono infatti quelli di un vero bonus vacanze che risale al 2020, quando venne stanziato dal governo Conte. Da allora non è stato più rinnovato.

Sono comunque presenti alcune agevolazioni che saranno attive durante il periodo estivo, come quella per installare i condizionatori o montare le tende da sole e le zanzariere. Inoltre, l’Inps rimborserà fino a 100 euro per l’iscrizione a minori di età tra i 3 e i 14 anni ai centri estivi organizzati in ludoteche, scuole o centri sportivi. Da non dimenticare, infine, come in estate arrivino anche la quattordicesima e il rimborso 730, oltre alla detassazione fino al 15% delle retribuzioni lorde dei lavoratori nel settore turistico.