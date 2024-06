La Fed verso il rinvio del taglio dei tassi: cosa significa

Introduzione

A differenza della Bce, la Banca Centrale degli Usa è intenzionata a mantenere i tassi invariati. C'è chi prevede che in tutto il 2024 si arriverà solo una volta a diminuirli, ma soltanto se l'inflazione si avvicinerà di più all'obiettivo 2%.

Il quadro sta migliorando - soprattutto guardando all'indice Pce - ma non abbastanza: il timore è che la pressione sui prezzi schizzi ancora una volta. E si teme una spallata ai listini come quella che ha toccato l'Europa dopo il voto per il Parlamento Ue