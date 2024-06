Imu 2024, le città più care d'Italia: dove si paga di più

Conto alla rovescia per il pagamento dell’acconto Imu: la scadenza sul calendario è fissata per lunedì 17 giugno (il 16, infatti, cade di domenica). Nella giungla di aliquote, agevolazioni e regole che cambiano da un Comune all'altro, la sola certezza è rappresentata dal fatto che per l’acconto non si terranno in considerazione le variazioni in aumento già deliberate per l’anno in corso. C’è, però, chi si è portato avanti e ha già deciso modifiche al prelievo, come mostrato da un'analisi del Sole 24 Ore