Acconto Imu 2024, scadenza il 17 giugno: come pagarlo e cosa sapere

Giugno è un mese critico per le scadenze fiscali e tra queste, l'Imu rappresenta una delle principali. Per il 2024, la data di scadenza del pagamento dell'acconto, originariamente fissata al 16 giugno, slitta al 17 giugno poiché il 16 cade di domenica. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull' Imu .

L ’Imu , (Imposta municipale propria) è una delle principali imposte sulla casa. A pagare sono i proprietari di immobili, ossia fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. L’obbligo di versamento ricade, inoltre, sul titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sul genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, sul concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e sul locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria dal momento della consegna e per tutta la durata del contratto. Resta confermato, anche per il 2024, l’esonero per le abitazioni principali non di lusso, così come le agevolazioni e riduzioni tra cui quella prevista in caso di comodato d’uso gratuito.

Imu 2024: come si paga



L'Imu è dovuta in due rate, saldo e acconto. Il calcolo si basa sulle aliquote dell’anno precedente, ma è possibile utilizzare l'aliquota dell'anno in corso se risulta più vantaggiosa, pagando l'intero importo in una sola soluzione entro il 16 giugno. Quanto alle scadenze, l’acconto è da pagare entro il 16 giugno, che essendo domenica, come detto, quest’anno slitta a lunedì 17 giugno. Il saldo, invece, è da pagare entro il 16 dicembre. Il versamento può essere effettuato tramite il Modello F24 (standard o semplificato), la piattaforma PagoPA, o tramite bollettino postale approvato.

Imu 2024: le aliquote



Ecco le aliquote Imu per il 2024: 0,5% per le prime case di lusso, 0,86% per altri immobili, inclusi i terreni fabbricabili, 0,86% per gli immobili ad uso produttivo (categoria D), di cui lo 0,76% è riservato allo Stato, 0,76% per i terreni agricoli, 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale e 0,1% per i fabbricati merce non locati. Tutte aliquote su cui possono intervenire i singoli comuni, aumentandole o diminuendole, talvolta fino all’azzeramento.





Agevolazioni ed esenzioni



In sede di calcolo Imu, occorre considerare le agevolazioni previste, tra cui la riduzione base imponibile al 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico, dichiarati inagibili, le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado e gli immobili di pensionati italiani residenti all'estero e iscritti all'Aire. Con la sentenza n.60 del 18 aprile, la Corte Costituzionale ha, inoltre, confermato lo stop al pagamento dell’imposta sugli immobili occupati abusivamente. Ai proprietari viene anche riconosciuta la possibilità di chiedere il rimborso sui pagamenti passati. Sul fronte delle esenzioni fiscali, la deroga al pagamento dell'Imu viene prorogata di un anno per i Comuni colpiti dai terremoti del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e del 2016 nel Centro Italia.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24