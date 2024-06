Introduzione

Dal prossimo mese cambiano le regole per l’indennità di disoccupazione Naspi, come anche quelle della Dis-Coll dei collaboratori. Occorrerà iscriversi alla piattaforma Siisl gestita dall’Inps. A prevederlo è il decreto Coesione approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 7 maggio, che presto verrà convertito in legge.

I disoccupati potranno cercare lavoro il più vicino possibile a dove vivono, con l’offerta inserita direttamente dal datore di lavoro. Oppure ancora, farsi aiutare dalle agenzie private di collocamento