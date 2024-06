Introduzione

La Banca nazionale delle terre agricole mette all'asta 428 terreni agricoli derivanti da operazioni fondiarie non andate a buon fine: si va dai grandi appezzamenti della Puglia, alle aree più piccole della provincia senese, per un prezzo che può oscillare da poco meno di 100 mila euro a oltre 1,5 milioni. Per fare un'offerta è necessario registrarsi sul sito di Ismea, dove poi presentare una Manifestazione di Interesse.

Comprare un terreno agricolo in Italia costa mediamente 22.600 euro per ettaro secondo i dati del Crea, con profonde differenze tra Nordovest (35 mila euro), Nordest (47 mila euro) e Centro-Sud (15 mila euro). Una simile disparità si ritrova anche in Europa, dove mediamente il prezzo di un ettaro varia dai 3.700 della Croazia ai 233.230 euro di Malta