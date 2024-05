Decreto agricoltura e fotovoltaico, le novità per i pannelli solari

Dopo la riunione del Cdm, il titolare dell'Agricoltura si è presentato in conferenza stampa insieme al ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, per smentire le voci di contrasto nel governo, sul quale alla fine si è trovato un compromesso. Il decreto "dice sì all'agrisolare, ai pannelli che permettono di coltivare al di sotto. Gli agricoltori potranno continuare a produrre energia" ha ribadito il ministro Lollobrigida

Sì ai pannelli solari sui terreni coltivati, ma solo se sollevati da terra, in modo da permettere l'attività agricola sotto. Gli impianti potranno anche essere realizzati in cave e vicino ad autostrade. Sono salvi però i progetti già presentati e le comunità energetiche finanziate dal Pnrr. E' questa la decisione presa dal Consiglio dei ministri sul punto più spinoso del Decreto di aiuti al settore agricolo. "Dopo quattro anni poniamo fine alla installazione selvaggia di fotovoltaico a terra, ovviamente con grande pragmatismo" ha detto il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida che ha ribadito: "il decreto dice sì all'agrisolare, ai pannelli che permettono di coltivare al di sotto. Gli agricoltori potranno continuare a produrre energia".

Sui terreni agricoli saranno vietati solo gli impianti collocati a terra, che impediscono di fatto la coltivazione. Vengono salvati gli impianti di questo tipo che hanno già presentato istanza e anche gli impianti fotovoltaici delle comunità energetiche rinnovabili, finanziate da una misura apposita del Pnrr. “L'agrivoltaico che permette la coltivazione rimane totalmente" ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin presente alla conferenza stampa col collega Lollobrigida. Fratin ha precisato inoltre che il decreto concede di installare i pannelli in terreni agricoli "compromessi, come quelli a 300 metri dalle autostrade o fra autostrade e ferrovie".

Stop installazione selvaggio fotovoltaico a terra



Divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici. L’installazione sarà comunque permessa per: Impianti di agrovoltaico; cave; miniere; aree in concessione a Ferrovie dello Stato e ai concessionari aeroportuali; aree di rispetto della fascia autostradale; aree interne ad impianti industriali; aree sulle quali già insistono impianti per rifacimento, modifica, revisione purché non comporti un incremento della superficie già utilizzata.