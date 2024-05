Lavoro, quante risorse si investono per migliorare la sicurezza?

La sicurezza sul posto di lavoro, dopo quanto successo a Casteldaccia, resta una questione centrale, così come le risorse pubbliche che vengono investite per evitare possibili incidenti. Il budget dell’Inail per il 2024 ammonta a 1,55 miliardi e ogni anno registra cospicui avanzi di bilancio ma, come ha dichiarato lo stesso Istituto, “la giacenza di cassa è fortemente condizionata da vincoli normativi”. Di questo si è parlato a Numeri, il programma di Sky TG24 andato in onda il 7 maggio

Il tema delle morti sul lavoro, dopo quanto successo a Casteldaccia, in provincia di Palermo, dove hanno perso la vita cinque operai, resta centrale. I sindacati sono pronti ad andare in pressing per chiedere al governo di mettere in campo ulteriori strumenti per fermare la strage e cambiare il sistema di appalti e subappalti. A far discutere, però, sono anche le tutele e le ispezioni sui luoghi di lavoro, così come le risorse pubbliche per migliorare la sicurezza. Un tema che resta legato ad altri aspetti, di tipo culturale, economico e politico. Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, il programma di Sky TG24 andato in onda il 7 maggio 2024.