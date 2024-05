Concorso Vigili del Fuoco 2024: bando, requisiti e come fare domanda

È stato pubblicato il bando per l’assunzione di 9 operatori e assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella regione Lazio. È previsto un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per coprire posti vacanti nel Ministero dell’Interno nella Regione, in conformità all’art. 16 della legge n. 56/1987. Ecco tutti i dettagli

Scadenza e Requisiti

Possono presentare domanda di ammissione, entro il 10 maggio alle ore 15, i candidati che soddisfano i requisiti previsti dall’art. 3 del Decreto n. 362 del 21/11/2022 del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Per poter partecipare, dunque, le persone devono avere: la cittadinanza italiana; l’esercizio dei diritti politici; un’età non superiore a 45 anni (Il limite di età viene considerato superato alla mezzanotte del giorno in cui si compie il quarantacinquesimo anno); l’idoneità fisica, psicologica e attitudinale al servizio, Decreto del Ministro dell’Interno 4 novembre 2019, n.166 (l’idoneità viene verificata dal Servizio Sanitario Nazionale, competente per territorio, prima dell’assunzione in servizio); il diploma di scuola dell’obbligo, tenendo conto che: se è stato conseguito in un altro Paese dell’Ue, è necessario avere la dichiarazione di equivalenza o traduzione giurata del diploma, se è stato conseguito in Paese extra-Ue serve invece la dichiarazione di valore che attesti il livello di istruzione; le qualità morali e comportamentali previste dall’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989 n. 53 e successive modifiche e gli altri requisiti generali per l’accesso all’impiego nella pubblica amministrazione.