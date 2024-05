Ecco il quarto BTP Valore, titolo di Stato per piccoli risparmiatori

Dopo il successo delle prime tre edizioni (in cui le casse dello Stato hanno raccolto più di 53 miliardi di euro), il Ministero dell'economia mette in vendita dal 6 al 10 maggio il nuovo BTP Valore, il titolo di stato pensato per le famiglie italiane: dura 6 anni, paga interessi crescenti e un premio fedeltà dello 0,8%. Ecco i dettagli.

Il Governo, col BTP Valore, ha trovato una quadra che sembra piacere a tutti: al Ministero dell’economia, che si fa prestare denaro fresco molto utile per il suo fabbisogno; a Palazzo Chigi, che sposta un po’ più di debito pubblico nelle mani degli italiani; e alle famiglie del Belpaese, che possono mettere un po’ dei loro risparmi in uno strumento che da’ un rendimento interessante a fronte di un rischio considerato basso. Il successo delle prime tre edizioni ha spinto il Ministero dell’Economia a lanciare quindi la quarta edizione del Btp valore: il titolo di stato pensato per i piccoli risparmiatori, non per i grandi investitori internazionali, sarà in vendita dal 6 al 10 maggio (alle 13, salvo chiusura anticipata), e ricalca lo schema ormai consolidato, che ha permesso allo Stato di raccogliere oltre 53 miliardi di euro.

Cedola trimestrale, premio finale di 0,8%

Chi compra il titolo presta i soldi allo Stato per 6 anni; il rendimento minimo garantito (che a fine emissione può essere confermato o rivisto al rialzo) è del 3,35% all’anno per il primo triennio, e 3,90% per i tre anni successivi. A questi guadagni va ovviamente tolto 12,5% di tasse sugli interessi incassati.

La cedola sarà spezzettata e corrisposta ogni tre mesi.



Per fare un confronto, i normali Btp a 6 anni che attualmente si possono trovare sul mercato rendono attorno al 3,5%.

Viene confermata anche un'altra peculiarità di questo bond: il premio fedeltà, pari a 0,8% della cifra investita (minimo, mille euro) per chi mantiene l’investimento fino alla scadenza. Proprio per invogliare le famiglie a non vendere il titolo anzitempo, magari sulla spinta di eventuali tempeste finanziarie (che, al momento, non paiono all’orizzonte).