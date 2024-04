Amazon, multa da 10 milioni di euro per pratica commerciale scorretta

L'opzione acquisto periodico

In particolare, nella pagina web dove sono descritte le caratteristiche dell’articolo selezionato, viene pre-impostata l’opzione “acquisto periodico” anziché “acquisto singolo”, sia per prodotti venduti da Amazon sia per prodotti venduti da terzi sul marketplace", come spiega l'Antitrust in una nota. "In questo modo, viene limitata in modo considerevole la libertà di scelta dei consumatori" in quanto "la pre-spunta grafica dell’acquisto ricorrente induce a comprare periodicamente un prodotto - anche senza effettivo bisogno - limitando così la facoltà di scelta".