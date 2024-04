Tavares: "La concorrenza cinese sarà una minaccia per Stellantis"

"L'arrivo di un competitor porta a ridurre la quota di mercato di chi è leader come noi in Italia. Se siamo sotto pressione possiamo accelerare la produttività per ridurre i costi. Inoltre, se perdiamo quote di mercato servono meno stabilimenti". A dirlo è stato l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares. "Introdurre la concorrenza cinese è una grande minaccia per Stellantis. Noi combatteremo, ma quando si combatte possono esserci vittime. Non aspettatevi che usciremo vincitori senza cicatrici" ha aggiunto. "Siamo in grado di tenere testa ai competitor cinesi, ma se qualcuno li vuole introdurre cinesi sarà responsabile delle decisioni impopolari che dovranno essere prese".