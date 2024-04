Maire, salgono ricavi e utili. Ecco il nuovo piano strategico

Eccellenza tecnologica e sostenibilità al servizio della transizione energetica. Maire, lo scorso 5 marzo, ha tenuto il suo Capital Markets Day presso il suo HQ a Milano. Un’occasione per illustrare i risultati dello scorso anno ed esporre la strategia futura per decarbonizzare l’industria energetica, facendo leva su tecnologie proprietarie e la storica capacità di ingegneria e costruzione di grandi impianti. Maire ha spiegato che lo scenario energetico globale è caratterizzato da cospicui piani di investimento volti ad affrontare le sfide della sicurezza energetica e del cambiamento climatico. Nella transizione verso un sistema a basse emissioni di carbonio, si prevede da un lato, la forte crescita degli investimenti in energia pulita, e dall’altro, la crescente adozione di soluzioni volte a decarbonizzare gli asset downstream esistenti e i nuovi. L’implementazione di tali massicci piani di investimento richiede tecnologie validate ed efficaci, combinate con la capacità di realizzare progetti di dimensioni sempre crescenti. Il posizionamento del Gruppo, che integra la leadership tecnologica con l’eccellenza esecutiva, rappresenta una fonte di vantaggio competitivo in questo contesto complesso e in rapida evoluzione.

La sostenibilità

Il gruppo spiega che "la sostenibilità è profondamente radicata nelle nostre attività operative. I clienti richiedono lo sviluppo di progetti innovativi per decarbonizzare l’industria energetica e investimenti massicci sono stati pianificati dalle aziende energetiche. Nel 2018 era nata la controllata NextChem che oggi accoglie tutte le tecnologie per servire l’industria del downstream, e ora siamo nel posto giusto al momento giusto. Oggi il contributo di NextChem all'EBITDA del gruppo ha raggiunto un quarto del totale”. Nel 2023 il portafoglio ordini è più che raddoppiato e sono arrivati apprezzamenti per il mega contratto Hail&Ghasha negli Emirati, una pietra miliare non solo per le dimensioni, ma anche per il fatto che è il primo progetto del genere a funzionare con zero emissioni nette di CO2. “Le esigenze di decarbonizzazione, insieme a un'economia che sta diventando più circolare, richiedono un approccio flessibile e la capacità di fornire tecnologie collaudate ed efficaci. L'energia si allontanerà gradualmente dai combustibili tradizionali e la quota di investimenti dedicati all'energia pulita aumenterà sensibilmente”, spiega il gruppo. “Il nostro posizionamento strategico consiste nell'integrare tecnologie sostenibili e capacità di esecuzione. Il gas naturale, grazie ai processi "blu" con cattura del carbonio, rimane il ponte necessario verso il nuovo scenario sostenibile. La nostra strategia per accelerare il portafoglio tecnologico può essere delineata in tre approcci principali: sviluppare, collaborare, acquisire. Dopo l'emissione, a settembre 2023, del “Sustainability-Linked Bond da 200 milioni di euro, Maire ha raggiunto il 37% di finanziamenti sostenibili a livello di Gruppo”.

I risultati del 2023

I risultati consolidati del 2023 mostrano una crescita a doppia cifra dei KPI economici e finanziari: i ricavi sono a 4,3 miliardi di euro (+23%), superando la guidance. L’EBITDA è a 274,4 milioni di euro (+31,1%), con una crescita del margine anche grazie ad una maggiore contribuzione della Sustainable Technology Solutions. Il risultato netto è di 129,5 milioni di euro (+43,3%). Infine le disponibilità nette adjusted si attestano a 337,9 milioni di euro, in crescita di 244,1 milioni, grazie ad una robusta generazione di cassa operativa. Nel 2023 si registrano acquisizioni di nuovi ordini per 11,2 miliardi di euro che portano ad un solido backlog di 15 miliardi. È stata approvata la proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e la distribuzione di un dividendo di 0,197 euro per azione, in aumento del 59% rispetto all’anno precedente, incrementando il pay-out dal 45% al 50%. Per supportare la crescita del Gruppo, Maire continua a investire nell’acquisizione di nuovi talenti. L'organico al 31 dicembre 2023 ha raggiunto circa 8.000 dipendenti provenienti da circa 80 nazionalità, in crescita del 24% rispetto a fine 2022, anche grazie all'inserimento di oltre 1.300 ingegneri assunti nel corso dell'anno, più della metà in India. Dopo la chiusura dell’esercizio, NextChem Tech ha firmato un accordo di cooperazione con la start-up newcleo per sviluppare uno studio concettuale per la produzione di idrogeno a zero emissioni di carbonio grazie all’innovativa tecnologia nucleare pulita e sicura di newcleo.