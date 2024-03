Caro-spesa, si compra meno ma si spende di più. Il report Mediobanca

Si compra meno, ma si spende di più. L’Area Studi Mediobanca ha presentato la nuova edizione dell’Osservatorio sulla GDO italiana e internazionale a prevalenza alimentare che aggrega i dati economici e finanziari di 129 aziende nazionali e 32 maggiori player internazionali. Il calo dei redditi e l’aumento dei prezzi hanno prodotto una corsa al discount, ma nonostante ciò gli italiani comprano di meno e spendono di più. La quota di mercato dei discount in Italia è passata dal 18,9% del 2019 al 23% del 2023, un anno nel quale i volumi di vendita della grande distribuzione nel suo complesso sono scesi dell'1,7%. Con le vendite “nominali” che nel settore sono in crescita (+8,3%), ma solo per l'aumento generalizzato dei prezzi, spiega il rapporto dell'Area studi sul settore. L'attenzione al risparmio crescente degli italiani ha premiato i prodotti a marchio del distributore (Mdd) ai quali i consumatori riconoscono convenienza ma anche qualità e affidabilità.