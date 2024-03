Istat, Italia quasi 6 milioni di persone in povertà assoluta nel 2023

Si tratta di oltre 2 milioni 234 mila famiglie povere, per un totale di circa 5 milioni 752 mila individui in povertà assoluta. L'incidenza maggiore, anche se pressapoco stabile, si registra al Mezzogiorno. Record dei minori dove l'incidenza della povertà è pari al 14%, il valore più alto dal 2014

Le famiglie in povertà assoluta si attestano all’8,5% del totale delle famiglie residenti (erano l’8,3% nel 2022). Si tratta di oltre 2 milioni 234 mila famiglie, per un totale di circa 5 milioni 752 mila individui in povertà assoluta. E' quanto rileva l'Istat secondo le sue stime preliminari. Sono indicate come assolutamente povere le famiglie con una spesa mensile pari o inferiore a una soglia minima corrispondente all'acquisto di un paniere di beni e servizi considerato essenziale a garantire uno standard di vita minimamente accettabile e a evitare gravi forme di esclusione sociale.