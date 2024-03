Dinamismo e sostenibilità, Decathlon lancia il nuovo logo

"Move People Through the Wonders of Sport". Con questo nuovo claim l'azienda francese Decathlon apre una nuova era e svela il suo nuovo logo, l'orbita, che verrà inserito prima del nome. Una scelta improntata verso l'espressione del movimento e l'ambizione di raggiungere nuove vette e circolarità, come previsto dal business model della società. L'obiettivo è quello di portare lo sport innovativo e sostenibile a tutti e tutte, come spiega Gianluca Sgarlata, Wholesale Country Leader. "In linea con il purpose del gruppo, il programma Wholesale di Decathlon Italia mira a raggiungere un obiettivo molto ambizioso: creare un ecosistema nei territori in cui il marchio è presente, ponendosi come intermediario tra club, associazioni ed enti" aggiunge.