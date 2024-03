Apple, Ue annuncia multa record da 1,8 miliardi

In arrivo una stangata per Apple. L'Antitrust Ue ha deciso una multa record da 1,8 miliardi di euro per violazioni alle regole sulla concorrenza con i servizi di streaming musicale. Lo riferisce la Commissione europea in una nota, parlando di "condizioni commerciali sleali" praticate dal gruppo. Secondo quanto emerso nell'indagine, spiega, Apple blocca agli sviluppatori di app di streaming musicale di poter informare gli utenti con iPhone e iPad sui servizi di streaming musicale alternativi e più economici. L'indagine è partita su reclamo di Spotify. L'importo è nettamente più alto delle indiscrezioni di stampa che parlavano di una multa di 500 milioni.